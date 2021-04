PSL em dúvida se aceita Bolsonaro de volta

Sem filiação partidária há mais de um ano, o presidente Jair Bolsonaro ainda não conseguiu um acordo sobre qual legenda irá se filiar para disputar as eleições do próximo ano. De acordo com relatos feitos ao Metrópoles, a pauta acabou “prejudicada” em razão da pandemia do coronavírus.

Segundo esses aliados, nas últimas semanas, Bolsonaro tem se dedicado à questão sanitária do país, o que fez com a escolha de um partido para disputar as eleições de 2022 ficasse em segundo plano.

(…) Diante das vias políticas e jurídicas que foram expostas com a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito na Operação Lava Jato, Bolsonaro passou a intensificar as negociações com o PSL, partido que conta com recursos em caixa, além de tempo de rádio e TV.

O presidente da sigla, Luciano Bivar (PE), ainda hesita em entregar o comando do PSL a Bolsonaro. Em recentes declarações, o mandatário do país afirmou que buscava um partido do qual seria “dono”. A exigência de Bolsonaro é avaliada como peça chave para uma “disputa equilibrada” com Lula.