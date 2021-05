PSL de Nova Odessa se reúne com deputado Junior Bozzella

O presidente do PSL de Nova Odessa, Vanderlei Cocato, dirigente da Saúde em Rafard, acompanhado do vice-presidente do partido, o advogado Carlos Thiago Jirschik, e o suplente de vereador Franco Felippe, esteve reunido na manhã da quarta-feira (12) com o deputado federal Junior Bozzella (PSL), presidente estadual da sigla e vice-presidente nacional do partido.

Além de estreitar os laços, o encontro teve como pauta a parceria do partido com o deputado, assim como apresentar o planejamento do partido em Nova Odessa, os planos para as eleições de 2022 e realizar um pedido de emenda para a área de saúde do município.

“Agradecemos ao deputado Junior Bozzella e toda a sua assessoria, pela prestatividade e atenção com nossa cidade, bem como a parceria que com certeza será muito produtiva. Nós estamos nos organizando dia a dia. O partido vem se estruturando e o nosso desafio será já em 2022, onde vamos trabalhar na cidade com candidato a deputado estadual e federal, bem como para os demais cargos eletivos neste pleito”, destacou o presidente do partido em Nova Odessa, Vanderlei Cocato.

O vice-presidente Thiago Jirschik informou que o partido não, é neste momento, nem oposição ou situação. “Estamos pensando no bem da cidade e com isso somar forças para ajudar no que for possível e estiver ao nosso alcance. Não vamos fazer a politica no quanto pior melhor, mas também não vamos concordar com arbitrariedades”, disse o advogado.

Para o suplente de vereador novaodessense Franco Felippe, o momento foi importante para se aproximar e buscar apoio e recursos para a cidade. “Tenho certeza que o deputado terá um olhar para Nova Odessa e tanto as áreas da saúde como a de segurança serão nossas prioridades neste momento para a vinda de recursos”, frisou.

O PSL Nova Odessa anunciou recentemente que irá lançar nos próximos dias os núcleos políticos do partido, o PSL Mulher e o PSL Juventude.