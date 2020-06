PSL Americana ‘acerta os ponteiros’ pra eleição

O comando PSL de Americana se reuniu esta sexta-feira no escritório do vereador do partido, Marschelo Meche, para definir os rumos do partido para as eleições. O partido não elegeu vereador em 2016 mas ‘ganhou’ Meche e terá chapa completa e provavelmente até candidato a prefeito.

Nome do partido para a disputa majoritária, Major Crivelari deixa no final do mês o gabinete de Meche- que passará por reformulação.

Ao NM, Criva disse que vai buscar atrair um vice para a chapa com legenda própria para a composição, mas que no próprio PSL “temos bons nomes dentro do quadro de mais de 500 filiados”.

Além de Bolsonaro, Criva vai trabalhar na campanha com a ideia de que “A força da DIREITA está conosco”.