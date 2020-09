PSDB vai de Rafa, deixa governo e Jonas nomeia novos secretários

Com o fim da novela, o PSDB de Campinas anunciou na noite de ontem que vai integrar a chapa do candidato a prefeito Rafa Zimbaldi (PL). Os tucanos emplacaram a candidata a vice-prefeita, a psicóloga Ana Beatriz, esposa do deputado federal Carlos Sampaio.

Mais uma vez, o acordo foi fechado “por cima”, já que a base e os vereadores tucanos preferiam compor com o bloco governista, que definiu as candidaturas de Dario Saadi a prefeito e Wandão Almeida vice.

Com a decisão, o PSDB deixou oficialmente o governo municipal. Os tucanos ocupavam três Secretarias Municipais e também detinham a presidência da Ceasa. Mas o prefeito Jonas Donizette (PSB) foi rápido e, na manhã desta terça-feira (15), anunciou a nomeação dos novos ocupantes das pastas de Assuntos de Segurança, Gestão e Controle e Esportes e Lazer. A presidência da Ceasa, segundo informou o prefeito em pronunciamento por meio das redes sociais, deve ser definida até o final do dia de hoje.

Campinas já tem 11 candidatos a prefeito confirmados. Na noite de segunda-feira (14), o PTB realizou convenção e oficializou o nome da ex-vereadora Delegada Terezinha. E, nesta terça-feira (15), o Patriota definiu o nome do empresário Wilson Matos como candidato a prefeito e Márcia Padovani como vice na chapa pura.