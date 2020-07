PSDB trabalha com 4 nomes pra vice

O PSDB de Americana trabalha com 4 nomes para compor a chapa que vai concorrer a prefeito com o nome do partido encabeçando a dupla. Três dos 4 nomes ‘vazados’ são pré-candidatos a prefeito ou a vereador.

Duas mulheres, uma empresária e ligada a ONG de saúde feminina e outra ligada ao meio evangélico. Os dois homens da lista são pré-candidatos a prefeito, um deles jurando que vai manter-se até o final da corrida.

QUEM VEM NA CABEÇA? Hoje, o nome mais cotado para ser o cabeça de chapa é o vereador Rafael Macris, campeão das urnas em 2016 e herdeiro dos deputados Vanderlei e Cauê Macris. O nome que corre por fora é o atual vice-prefeito Roger Willians, que está na Alesp com Cauê e é seu fiel escudeiro no ‘pensar Americana’.