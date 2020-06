PSDB trabalha aproximação com Omar e deve vir de Rafa Macris

O cenário dos já anunciados pré-candidatos pode sofrer alterações de acordo com as negociações já fervendo entre os partidos. Uma tendência crescente é que um candidato jovem possa levar a disputa, fato que deve levar os tucanos a optarem por Rafael Macris (PSDB) definitivamente.

Chamou atenção nos últimos dias a ‘reaproximação’ de Rafa ao prefeito Omar Najar (MDB). Até então mantendo uma posição mais firme ao atual governo, Rafael Macris deu indícios de que um possível apoio do chefe do executivo à sua candidatura não pode ser descartado. Rafael, líder de governo de Omar no primeiro biênio, foi até seu gabinete para anunciar a doação de máscaras que fez com metade do seu salário, e deu voto favorável (bem como toda bancada tucana) às contas de 2016 de Omar, votadas recentemente na Câmara.

Outros fatos que sinalizam apoio de Omar ao PSDB são as recentes entrevistas do seu vice, Roger Willians, saindo em clara defesa ao legado do governo Omar. Além disso, o prefeito foi atendido por Cauê Macris e João Doria com o envio de novos respiradores e tem tido constantes reuniões com Vanderlei Macris, que vem aplicando milhões de suas emendas na cidade.

Caso realmente PSDB e Omar fechem para a disputa, o sonho de ocupar a cadeira majoritária pode acabar para alguns concorrentes que dependem mais do apoio de Omar para ter alguma chance de vencer. Aos olhos de alguns, Rafael Macris candidato a prefeito com apoio de Omar e dos deputados seria imbatível.