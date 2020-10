PSDB lança Rafael Macris com Drive-in na sexta

Nesta sexta-feira, 18h, será lançada oficialmente a campanha do candidato a prefeito Rafael Macris/PSDB e vice-prefeito, Ricardo Molina/Republicanos. O lançamento acontece no estacionamento da Fidam.

Eles são da Coligação Americana Grande de Novo. O evento atenderá o novo normal e será realizado no sistema drive-in, no estacionamento da Fidam, onde as pessoas poderão entrar e participar dentro de seus veículos. Estão confirmadas as presenças do presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, do deputado federal Vanderlei Macris, além de vereadores da base de apoio, pré-candidatos do time e lideranças.

Data: 2 de outubro

Horário: A partir das 18h

Local: Estacionamento da Fidam – Av. Nossa Senhora de Fátima, 200