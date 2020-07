PSDB faz LIVE com João Doria e economistas

O governador João Doria (PSDB) se junta aos economistas Elena Landau e Pedro Nery em debate online sobre os desafios para a retomada do crescimento. Com a reforma tributária retornando à ordem do dia, os três vão discutir, entre outras questões, como a atual burocracia deve ser repensada para facilitar o empreendedorismo.

O encontro acontece nesta terça (21/07), às 19h, com transmissão pelas redes sociais do PSDB.

Doria, Elena e Nery participam da primeira edição dos Diálogos pelo Brasil, painéis digitais organizados pelo Instituto Teotônio Vilela (ITV), o centro de estudos políticos do PSDB. Até que ponto o Estado pode atuar para facilitar o empreendedorismo e, na crise da pandemia, para ajudar os pequenos empreendedores também será pauta do debate.