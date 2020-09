PSDB e PSol, os extremos nas chapas de vereador

As campanhas a prefeito de PSDB e PSol devem ser os grandes extremos nas chapas de vereador para as eleições deste ano. Enquanto o time tucano conta com pelo menos dez partidos e mais de 150 candidatos a vereador, a chapa do PSol vem sozinha e com apenas sete candidatos. A disputa tende a ter 20 vezes mais candidatos pedindo votos para Rafael Macris/PSDB do que para Adriano/PSol.

Veja lista de candidatos do PSol

DEZ PARTIDOS NO TIME TUCANO- O PSDB tinha como parceiros iniciais PTB e DEM, depois vieram para o projeto Pros e PP. O movimento seguinte foi trazer o Avante do então pré-candidato Zé Odécio e na reta final fechar com o Time Molina, que tinha Republicanos, PTC, PRTB e PSC.