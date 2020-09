PSDB da como certa vinda do MDB

O PSDB já aguarda a vinda do MDB do vereador Dr Ondas para apoiar o partido. Assim como aconteceu com o Avante, o acordo a ser fechado veio ‘por cima’ e deve causar desistências na chapa de vereadores. A convenção do partido ainda está marcada para o domingo e a expectativa do grupo é firmar a chapa Ondas-Erich/Podemos.

A informação de bastidor é que mais da metade dos candidatos a vereador do MDB vão desistir caso seja confirmada a união. Hoje o MDB teria 18 pre candidatos e somente 8 ficariam no novo projeto.

Foi noticiado que a comando do partido deixou as mãos do secretário de Cultura Fernando Giuliani e foi para o deputado estadual Itamar Borges. O caso deve ir para a Justiça, mas a candidatura Ondas já teria ficado pelo caminho.