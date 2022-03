PSD de Kassab perde força em Americana e Santa Bárbara

A saída da candidata a prefeita de Americana em 2020 Talitha De Nadai do PSD confirmou que o partido do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab perdeu força na região. Kassab é tido com grande articulador estadual e nacional, mas suas apostas (e de seus parceiros locais) deram com o burro n’água e o time não conseguiu segurar os nomes mais fortes.

Dono de 38 mil votos em Santa Bárbara d’Oeste em 2020 (Talitha teve pouco mais de 5 mil), Dr José ‘pegou o boné’ e foi para o PSB de Jonas Donizetti e Márcio França. O PSD fez chapa de vereadores em SB, mas não elegeu vereador em Americana.

QUEM FICA E NOVA ODESSA? O partido deve ter como único candidato na região o vereador novato de Santa Bárbara Eliel Miranda. O PSD elegeu o prefeito de Nova Odessa, o popular Leitinho. Mas o partido sofreu com a morte do secretário de governo Marco Russo, assassinado no final de 2021. Agora faltam ao partido mais política em Nova Odessa e apostar ou não em Eliel.