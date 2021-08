PSB estuda lançar Isac Motorista a federal

Agora comandado pelo segundo colocado nas eleições de 2020 e ex-vereador Dr José, o PSB de Santa Bárbara d’Oeste estuda lançar o vereador mais votado das eleições passadas, Isac Motorista, como candidato a deputado federal no ano que vem.

Com a assessoria do também ex-vereador Alex Backer, Dr José se reuniu com Isac esta semana e apresentou a ele a proposta de lançar seu nome para disputar com o ex-prefeito e ‘favoritaço’ da cidade Denis Andia (PV) a disputa pelo voto do barbarense. A princípio, a pegada de Isac seria a campanha do ‘tostão contra o milhão’- em uma linha que ele é humilde e representa a alternativa a Andia, eleito, reeleito e que fez o sucessor no ano passado.

Em tempo, Isac é filiado ao PSD, partido de onde saiu também Dr José, e precisará convencer os suplentes não pedirem sua cadeira caso decida embarcar no PSB.