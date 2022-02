PSB empossa novo time e faz convenção este sábado

O PSB de Americana faz este sábado sua primeira e mais importante reunião desde as eleições de 2020. O partido não elegeu nenhum vereador mas trouxe um time com pelo menos 3 ex-vereadores para abraçar as campanhas do ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete e do ex-vereador de Santa Bárbara Dr José- estadual.

O partido se reúne na Câmara Municipal a partir das para apresentar o novo presidente Pedro Salvador ladeado pelo ex-tucano Orestes Camargo Neves e por um dos herdeiros do Tebaldismo Herb Carlini.

PS foi por muitos anos um dos grandes nomes do PT na cidade e teve seu nome confirmado em janeiro para ser o novo presidente do partido. Orestes e Carlini foram confirmados também no final de janeiro. O time vai eleger a nova executiva municipal, uma vez que o time ‘graúdo’ ainda comanda a comissão provisória.