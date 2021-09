PRTB se reorganiza em Americana

Partido do vice-presidente da República Hamilton Mourão, o PRTB começou a se reorganizar em Americana. O novo comando do partido é de oriundos do PSL e ‘gente nova’ na política. Então presidente da legenda, Levy Fidelix recebeu o grupo em dezembro de 2020, meses antes de morrer, e passou a ‘missão’ de conduzir o partido em Americana.

O advogado Luiz Gustavo Klein é o novo Presidente do partido. Tânia da Cruz de Jesus é presidente do PRTB Mulher- José Cardoso (candidato a vereador pelo PSL em 2020) presidindo o PRTB Jovem.

“Para 2022, estamos fazendo estudos, levantando nomes, conversando com outros grupos para entender o melhor caminho a seguir. Meu nome está sendo testado e estou sendo sondado por outros grupos para uma possível dobrada. Mas só o tempo vai dizer”, comentou o vice presidente Caio Alexandre.