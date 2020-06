Americana. Próximo prefeito vai ter R$ 960 milhões

O próximo prefeito de Americana vai ter aproximadamente R$ 960 milhões de orçamento para o 1o ano de mandato. Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade em redação final, durante sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (29) por videoconferência, o projeto de lei nº 46/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2021.

Os parlamentares apresentaram cerca de 200 emendas, que incluem obras e serviços nas seleções de prioridades do Poder Executivo para o ano de 2021.

O projeto traça as linhas mestras e os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento para 2021 e contempla as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A propositura foi discutida em audiência pública virtual e prevê um orçamento de R$ 960.122.600,00, 5% superior ao orçamento de 2020.