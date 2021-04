Provas práticas do concurso da Coden nos dias 24 e 25

A Coden Ambiental, empresa responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, informa que as provas práticas do concurso público 001/2020 para os cargos de Ajudante Geral, Encanador, Pedreiro e Operador de Máquina serão realizadas dias 24 e 25 de abril.

O edital com a relação dos candidatos convocados, dias, horários e locais de prova está disponível no site da organizadora do concurso, a Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato”. Pode ser acessado, ainda, pelo site da Coden Ambiental www.coden.com.br, na aba “Concursos”. Informações também podem ser obtidas pelo Disque Vunesp, telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, de segunda a sábado, das 8h às 18h.

Fundada em 1977 e com quase 100% de suas ações pertencentes à Prefeitura, desde 1980 a empresa de economia mista é responsável pelos serviços de Saneamento Básico (Água e Esgoto) prestados aos novaodessenses e reconhecidos como referência regional, e desde 2018 responde também pela Coleta de Resíduos Sólidos (lixo comum).