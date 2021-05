Prorrogado prazo para mais de 50 vagas do PAT Sumaré

A unidade do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) em Sumaré está com mais de 50 vagas abertas para diversas áreas de atuação e outra boa notícia é que o prazo para concorrer às oportunidades foi prorrogado até o dia 14 de maio. Os candidatos interessados devem enviar os currículos exclusivamente por e-mail: [email protected]

Órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Sumaré, o PAT está localizado no Jardim Nova Veneza. Por conta da pandemia, o atendimento acontece de forma remota a fim de evitar aglomerações e prevenir o contágio pelo coronavírus. Para informações, o telefone é (19) 3399-5638.

“Nesse mês em que comemoramos o ‘Dia do Trabalho’ (1º de maio) é muito bom ver esse número expressivo de vagas abertas. Se você está procurando um emprego, uma recolocação no mercado de trabalho, aproveite as oportunidades. Qualquer dúvida, basta entrar em contato com o PAT, nossos colaboradores estão aptos e prontos a prestar o auxílio necessário”, orientou o prefeito Luiz Dalben.

Vagas (até 14/05/21):

-Ajudante geral (10 vagas);

-Apontador (2 vagas);

-Auxiliar de enfermagem do trabalho (1 vaga);

-Auxiliar de limpeza (1 vaga);

-Auxiliar de topografia (2 vagas);

-Carpinteiro (1 vaga);

-Eletricista (1 vaga);

-Eletricista de máquina/veículos (1 vaga);

-Gredista (2 vagas);

-Lubrificador (1 vaga);

-Motorista/categoria “B” (1 vaga);

-Motorista/caminhão basculante (6 vagas);

-Motorista/ônibus (1 vaga);

-Motorista/caminhão pipa (2 vagas);

-Operador trator (3 vagas);

-Operador de fresa (1 vaga);

-Operador de serra clipper (1 vaga);

-Operador de bobcat pavimentação (1 vaga);

-Operador de pá carregadeira (1 vaga);

-Operador de retroescavadeira (1 vaga);

-Operador de rolo (4 vagas);

-Operador de rolo de pavimentação (2 vagas);

-Operador de trator agrícola (3 vagas);

-Operador de vibroacabadora (1 vaga);

-Pedreiro (1 vaga);

-Rasteleiro (3 vagas);

-Sinaleiro/ajudante (4 vagas);

-Soldador (1 vaga).