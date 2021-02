SB prorroga prazo da renovação do Transporte Escolar 2021

Foi prorrogada até 19 de março a vistoria do Alvará para Transporte Escolar 2021 de Santa Bárbara d’Oeste. A vistoria e entrega do selo ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, na Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), na Rua Graça Martins, 465, no Centro. Ao todo, 65 condutores de vans já compareceram para renovar o documento.

Os condutores devem protocolar o pedido de renovação no Setor de Protocolo do Paço Municipal (Prefeitura – Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera) ou nas Administrações Regionais da Cidade Nova (Rua do Algodão, 1.431) e do Jardim Europa (Rua Portugal, 740), munidos dos documentos abaixo.

Aqueles que transportam alunos para Americana deverão solicitar junto a Setransv (Secretaria de Transporte e Sistema Viário de Americana) alvará de licença especial.

A Divisão FOP recomenda que os condutores fixem nos veículos adesivos sobre o uso obrigatório de máscaras e disponibilizem álcool em gel aos passageiros. Mais informações podem ser obtidas na Divisão FOP pelo telefone (19) 3463.7878.