Propagador de Fakenews assume PTB no Estado

O empresário Otávio Fakhoury assume como novo presidente do PTB-SP. Conhecido como Faka @opropriofaka nas redes sociais, Otávio é investigado no STF (caso dos ataques a ministros do supremo) e pela Polícia Federal. A notícia da passagem do partido para Faka foi divulgada em sites de extrema-direita e comemorado em boa parte das redes bolsonaristas.



Reportagem da revista IstoÉ mostra que a PF descobriu que o empresário alugou um de seus terrenos para a Petrobras instalar um de seus postos de gasolina na Barra Funda, em São Paulo, por valores que foram quintuplicados na gestão de Bolsonaro, enquanto que na campanha eleitoral para a presidência ele bancou gastos com a confecção de panfletos em uma gráfica na Paraíba, sem que esses valores tenham sido contabilizados na prestação de contas junto ao TSE.

Nas investigações contra o empresário, a PF descobriu também que Fakhoury pagou R$ 46.300 por adesivos e panfletos usados na campanha do candidato Jair Bolsonaro à presidência da República e que foram confeccionados na gráfica Criart, de João Pessoa (PB). Apesar do alto valor, essas despesas não foram contabilizadas nos gastos oficiais enviados ao TSE, sugerindo caixa-dois na campanha bolsonarista em 2018.