Pronta obra de revitalização da orla da Praia dos Namorados

Está marcada para a próxima terça-feira (4/8), a entrega das obras e da revitalização da orla da Praia dos Namorados, feitas pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana). Com investimento total de R$ 2.319.079,20, foram feitas diversas melhorias, entre elas, reforma completa nos sanitários públicos, instalação de chuveirões, manutenção completa na rede hidráulica e reforma nas quadras esportivas. De acordo com a secretaria, a revitalização foi feita em 1.105 metros de extensão da orla e a obra foi retomada em janeiro deste ano, com a empresa Placon.

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, acompanhou as obras e falou sobre a importância do projeto. “Hoje estamos fazendo os últimos detalhes e vamos entregar uma obra que começou em administrações passadas. Com muita luta e empenho conseguimos retomar o projeto, que foi remodelado por nós, pois incluímos a reforma das quadras e dos sanitários públicos, além da instalação de iluminação de led. Fizemos tudo pensando nos moradores, para que a população possa voltar a usufruir o local, após passar a situação da pandemia do Covid-19”, alertou Giuliani.

A Sectur fez os seguintes serviços na orla da Praia dos Namorados: demolições; movimento de terra; manutenção na rede de galeria pluvial; instalação de lombofaixas; pavimentação; instalação de piso; criação de ciclovia; sinalização completa de trânsito; instalação de acessibilidade; manutenção geral na rede hidráulica; mobiliário urbano; canaletas água pluvial; reforma dos sanitários públicos; reforma das quadras esportivas; reforma do campo de futebol; reforma na quadra de Areia; instalação de chuveirões; paisagismo e gramado; acesso ao Barco Escola com piso intertravado; implantação geral; troca da iluminação antiga por led;

Participaram das obras as secretarias de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e o DAE.