Projetos orientam trilheiros de ciclismo de Santa Bárbara

Alunos do SESI de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com alunos da Escola Técnica Estadual (ETEC) “Jorge Street”, de São Caetano do Sul, e do Colégio Técnico de Limeira (Cotil), são autores de dois projetos que orientam frequentadores de trilhas de ciclismo de Santa Barbara d’Oeste. O aplicativo “Rota de Cicloturismo” e o jogo de cartas “Super Rastros” facilitam o acesso aos percursos das trilhas e às informações sobre a fauna existente no Município. Ambos os projetos foram apresentados pelos alunos ao prefeito Rafael Piovezan, em visita ao Gabinete do Prefeito, no dia 20 de dezembro.

Ambos os projetos são finalistas da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace 2022) e receberam o selo de sustentabilidade na Bragantec – Feira de Ciência e Tecnologia da região bragantina, organizada anualmente pelo Instituto Federal de São Paulo. Também foram finalistas da Fenadante – Feira de Projetos de Ciências e Tecnologia do Colégio Dante Alighieri, instituição da capital paulista – e da Mostra de Ciências e Tecnologia Instituto 3M. O aplicativo conquistou a 2ª posição na categoria “Ciências Exatas e da Terra na Feira Paulista”, promovida pelo Instituto Federal de São Paulo.

O aplicativo “Rota de Cicloturismo” é um trabalho de autoria dos alunos André Victoriano Inácio, Jorge Antônio Terence Novas e Santana e Vicente Venâncio Pascoal, com orientação de Érica Fátima Inácio e coorientação de Carlos Eduardo Mattos. Em decorrência do cicloturismo no Município, o aplicativo tem o objetivo de facilitar o acesso à informação sobre a fauna da região, percurso, avisos sobre animais perigosos e vulneráveis e comunicação com órgãos responsáveis. A criação do aplicativo conta ainda com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) / USP (Universidade de São Paulo) e do grupo Pedala SBO.

Já o jogo de cartas “Super Rastros” é um trabalho de autoria dos alunos Dayane Paspardelli, João Pedro Rodrigues Vintecinco e Mariana Monaro, com orientação de Érica Fátima Inácio, possibilitando o conhecimento das diversas espécies de animais silvestres que percorrem os corredores de passagem existentes no Município. Pelo trabalho, os alunos tornaram-se bolsistas pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

“Parabenizo a equipe do SESI, da ETEC de São Caetano do Sul e do Cotil pelos trabalhos realizados. Notamos o desenvolvimento de duas ferramentas funcionais e de extrema importância, até pelo número de ciclistas, daqui de Santa Bárbara e de outras cidades da região, que passam pelas trilhas do nosso Município”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Além dos autores e da orientadora dos projetos, a visita ao Gabinete do Prefeito contou também com a participação da diretora da Escola do SESI de Santa Bárbara d’Oeste, Patrícia Avanzi Furlan, e da coordenadora pedagógica da unidade, Elisangela Lambstein Franco de Moraes.