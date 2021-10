Projetos de construção receberão guia de arborização

A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, efetivou parceria com a Unidade de Aprovação de Projetos da Secretaria de Planejamento (Seplan) para divulgar o folheto educativo sobre a arborização. Os responsáveis pelos projetos de construção, reformas e ampliações terão acesso ao folheto digital sobre arborização para o plantio correto de árvores.

“O objetivo é sensibilizar os proprietários e responsáveis pelas construções para a importância do plantio de árvores, bem como a escolha da espécie adequada e a implantação do Espaço Árvore, que serve para o pleno desenvolvimento da muda, bem como a área permeável para infiltração da chuva”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A parceria foi destacada pelo secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton. “É uma ação muito importante para que possamos orientar as futuras construções e empreendimentos na cidade, divulgando o guia de plantio no ato da expedição do alvará de construção, reformas e ou ampliações. Os munícipes que entrarem com requerimentos serão informados sobre o acesso ao folheto digital, com instruções sobre arborização”, disse Marton.

O folheto ainda menciona o direito que todo o munícipe tem de receber mudas gratuitas do Viveiro Municipal, administrado pela Secretaria de Cultura e turismo (Sectur), e divulga o manual de arborização urbana que detalha técnicas de plantio adequadas, mudas, espaçamento, entre outras informações.