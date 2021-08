Projeto traz Programa Conexão Escola Família em SB

O vereador Eliel Miranda (PSD) assina o Projeto de Lei nº 166/2021, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Conexão Escola e Família – CEF, no âmbito do município de Santa Bárbara d’Oeste, com o objetivo de promover ações educacionais e o fortalecimento da integração entre escola e família a favor da aprendizagem.

A proposta estabelece que a Prefeitura poderá organizar programas interssecretariais para estimular pais ou responsáveis, educadores e estudantes a desenvolver projetos que favoreçam os vínculos entre escola e família por meio de uma conexão efetiva; assim como celebrar convênios com entidades e promover a participação com a comunidade no entorno das escolas de maneira a estimular o engajamento de todos na ampliação de oportunidades de aprendizado para os estudantes.

“Muitos estudos apontam que quanto mais as famílias se envolvem com a educação dos filhos e participam ativamente da vida escolar, melhores são os resultados de aprendizagem dos alunos. O desafio é romper essa inércia e criar uma agenda positiva, que busque estratégias de aproximação em todos os momentos. Esse deve ser um compromisso tanto dos gestores e formuladores de políticas públicas quanto de diretores, professores, funcionários e pais ou responsáveis no cotidiano”, afirma Eliel na Exposição de Motivos do projeto.