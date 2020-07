Projeto tenta politizar cidadania em Nova Odessa

O estudante Pablo Ruan, 16, quer seguir mobilizando a comunidade em Nova Odessa. No começo do ano ele já agitou a para que alunos não ficassem sem ônibus. O caso era atender estudantes da escola estadual Professora Silvania Aparecida Santos e escola estadual E.E. João Thiene. Agora ele busca novos meios de incutir cidadania e discutir o preconceito na cidade.

Com quase 6 mil seguidores no instagram, Ruan tem trabalhado com a ativista do movimento negro Nordete @negadete55. No mês de maio, ele foi até o projeto para “garantir minha máscara, a Nordete está realizando uma campanha solidária trocando máscaras por alimentos ou itens de limpeza e higiene que integre no valor de R$5”.

Todos os alimentos e produtos de limpeza e higiene arrecadados estão sendo destinados para famílias em situação de vulnerabilidade, eu apoio ações como essa da Nordete, garanta a sua máscara com ela e ao mesmo tempo ajude outras famílias nesse período de crise