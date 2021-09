Projeto de Natal 2021 toma início

As primeiras tratativas sobre decorações natalinas em Americana foi o tema da reunião entre o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Armbruster, e representantes, incluindo diretores da Acia, na última sexta-feira (17).

Diversas tratativas foram estudadas, entre elas, a abertura de um concurso de decoração natalina, e a parceria com o Fundo Social de Solidariedade para a realização do projeto.

Já estão sendo definidas as apresentações gratuitas da Orquestra Sinfônica de Americana, da Banda Municipal e do Corda Coral de Americana, além da Banda do SENAI e demais corais da cidade.

“A pedido do prefeito Chico Sardelli, começamos a elaborar a programação para fazer um Natal bonito e especial em nossa cidade. As decorações serão em alguns pontos da cidade e estamos em busca de parcerias para a premiação do Concurso de Decoração Natalina. O objetivo é incentivar e valorizar as decorações particulares feitas nas casas, varandas e no comércio. Com intuito mais social, nos próximos dias, estaremos junto à presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Sardelli, para trocar ideias e incluir mais atrativos ao concurso”, disse o secretário de Cultura, Fernando Giuliani.