Projeto Guri de Sumaré recebe inscrições

O Projeto Guri – Polo Sumaré – recebe até o dia 30 deste mês as inscrições, online, para as aulas gratuitas de instrumentos musicais e canto coral. O programa oferece 38 vagas. São cursos de clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, trombone, viola e violoncelo para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 17 anos. As aulas presenciais, que estavam suspensas por causa da pandemia do coronavírus, serão retomadas no dia 07 de outubro. Para fazer a inscrição, o responsável deve preencher o cadastro do candidato no link www.projetoguri.org.br/matricula2020.

As aulas serão retomadas com algumas restrições, visando a saúde e o bem-estar de todos, de acordo com as normas gerais de prevenção ao Covid-19, seguindo também os moldes propostos pelo Governo do Estado no Plano São Paulo. Entre elas, o uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura na entrada, distanciamento mínimo de 2 metros entre alunos e educadores, e, dependendo do tamanho das salas, as turmas serão divididas em vários grupos, com dias e horários diferentes.

O Projeto Guri é uma oportunidade para que as crianças e adolescentes possam ter mais acesso à cultura e desenvolver seu talento musical, gratuitamente. Além disso, o projeto realiza um trabalho muito importante de desenvolvimento social com os nossos jovens, estimulando valores como a cooperação, diversidade e responsabilidade.

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30, e não há necessidade de ter o instrumento, que será disponibilizado pelo projeto para o aprendizado. O Projeto Guri – Polo Sumaré funciona nas dependências da Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501, Centro.