Projeto Guri de Nova Odessa abre pré-inscrições

A partir da próxima semana, começa a temporada de matrículas do primeiro semestre de 2021 do Projeto Guri – Polo Nova Odessa. O trabalho realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa e apoio da CCR AutoBAn, através do Instituto CCR, é considerado o maior programa sociocultural brasileiro, oferecendo cursos de iniciação musical para jovens de 6 a 18 anos durante o período de contraturno escolar.

Em Nova Odessa, serão 45 vagas, divididas nos cursos de canto coral, cordas agudas, cordas graves e iniciação musical. A manifestação de interesse para uma das vagas deverá ser realizada de 25 de janeiro a 26 de fevereiro pelo endereço eletrônico – o www.projetoguri.org.br/matricula2021.

Deverá ser preenchido um cadastro com as seguintes informações: identidade do aluno ou da aluna (nome completo, data de nascimento e número do RG ou certidão de nascimento); endereço; informar se pertence ao grupo de risco da Covid-19 (colocar sim ou não); informar se o aluno ou aluna possui deficiência auditiva (colocar sim ou não); telefone para contato, com DDD (opcional); e-mail (opcional); escola em que estuda; identidade do responsável (nome completo, número do RG, telefone e e-mail); informar o polo de Nova Odessa; informar o curso de interesse (1ª e 2ª opção); ler (a assinalar ciência) nos avisos de autorização do uso de imagem e Lei Geral de Proteção de Dados.

As aulas terão início a partir do dia 1º de fevereiro e, independentemente do retorno presencial, alunos e alunas terão acesso às aulas e atividades por meio da plataforma de EaD (Ensino a Distância).

“O Projeto Guri é uma oportunidade para que as crianças e adolescentes possam ter mais acesso à cultura e desenvolver seu talento musical, gratuitamente. Além disso, o Guri realiza um trabalho muito importante de desenvolvimento social com os jovens, estimulando valores como a cooperação, diversidade e responsabilidade, ações essas apoiadas pelo prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho), onde buscaremos democratizar ainda mais o acesso à cultura para a nossa população”, comentou o diretor municipal de Cultura, Carlos Eduardo Pinotti Júnior.

De acordo com informações do Governo do Estado, a matrícula só será oficializada no polo e curso escolhido após contato da coordenação e envio dos documentos do futuro aluno e o retorno presencial deverá ocorrer de maneira progressiva, atendendo à deliberação da autoridade sanitária estadual e a autorização prévia de cada uma das cidades. As famílias receberão as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, professores e comunidade.

Nova Odessa é beneficiada por ser é um “município lindeiro” ao Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBAn. O Polo Nova Odessa do Projeto Guri funciona na Rua Sumaré, nº 278, no Jardim Eneides. Mais informações pelo telefone(19) 3466-2296.

O PROJETO

Considerado o maior programa sociocultural brasileiro, o Projeto Guri oferece nos cursos de iniciação musical períodos de contraturno escolar. Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos distribuídos por todo o Estado. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação Casa, são administrados pela ONG Sustenidos.

