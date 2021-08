Projeto Esporte e Lazer na Cidade de volta neste domingo

A Secretaria de Esportes de Americana irá retomar no próximo domingo (8), o projeto “Esporte e Lazer na Cidade”, com o fechamento das duas vias na Avenida Antônio Pinto Duarte, entre o Portal de entrada de Americana e a Rua São Vito. As ruas estarão com o trânsito interditado das 6 às 16 horas, para as pessoas praticarem atividades físicas. É permitido o uso de bicicletas, skates, patinetes, etc. De acordo com a secretaria, o projeto será realizado aos domingos e é obrigatório o uso de máscara.

O projeto, que se tornou lei no município, é de autoria do vereador Juninho Dias (MDB) e estava suspenso devido à pandemia. Para a reabertura, foi levado em consideração o fato do espaço ser totalmente ao ar livre e bastante amplo, evitando assim aglomerações.

O projeto conta com o apoio da Unidade de Transportes e Sistema Viário e da Guarda Municipal de Americana.