Projeto abre inscrições de cursos musicais gratuitos em Santa Bárbara

Estão abertas as inscrições para o Projeto Guri em Santa Bárbara d’Oeste. São oferecidos cursos gratuitos de violão, teclado e canto para adolescentes e jovens com idade de 8 a 18 anos incompletos. As aulas acontecem de terças e quintas-feiras, 13h30 às 17h30, no Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux” (Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conj. Roberto Romano). Não é preciso ter conhecimento prévio em música e nem possuir instrumento musical.

Até dia 4 de março, as matrículas podem ser feitas de maneira presencial às terças e quintas-feiras, das 9 horas às 11h30 e 13h30 às 17 horas no Tricânico, munidos do xerox do RG ou certidão de nascimento do aluno, xerox do RG do responsável, xerox do comprovante de residência e declaração escolar. Para mais informações acesse www.projetoguri.org.br/matriculas/

O Tricânico também está com inscrições abertas para aulas de ballet clássico e dança do ventre, inglês, capoeira, teatro e maracatu, além do projeto “Sem Preguiça”. Os horários das aulas e contatos para inscrição podem ser conferidos abaixo:

Projeto Sem preguiça

Terças e quintas-feiras, às 7h30 (Melhor Idade) ⁣

Atividade gratuita (com agendamento)

Inscrição: (19) 3454.0331

Classificação: Livre⁣

Oficina Ballet Clássico com Juliana Daniel

Quartas e sextas-feiras, das 16 às 17 horas (de 5 a 7 anos)

Quartas e sextas-feiras, das 17 às 18 horas (de 8 a 10 anos)

Inscrição: (19) 99168.1043

Classificação: Livre⁣

Oficina Dança do Ventre com Juliana Daniel

Sextas-feiras, das 17 às 18 horas

Sábados, das 8 às 9h30

Inscrição: (19) 99168.1043

Classificação: acima de 15 anos

Inglês com Associação Motta de Capoeira e Cultura Afro

Terças-feiras, às 18h30

Inscrição: (19) 99432.5041

Classificação: Livre

Capoeira com Associação Motta de Capoeira e Cultura Afro

Quintas-feiras, às 18h30

Inscrição: (19) 99432.5041

Classificação: Livre

Teatro com Associação Motta de Capoeira e Cultura Afro

Sextas-feiras, às 19h30

Inscrição: (19) 99432.5041

Classificação: Livre

Maracatu com Associação Motta de Capoeira e Cultura Afro

Sábados, às 14 horas

Inscrição: (19) 99432.5041

Classificação: Livre

Mais oficinas culturais nos espaços culturais de Santa Bárbara:

Oficina de Teatro de Sombras com Valter Luiz Pamfilio Valverde

Início das aulas: 22 de fevereiro ⁣

Terças-feiras, das 19 às 21 horas

Localização: Centro Cultural e Biblioteca Profº Léo Sallum | Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

Inscrições gratuitas pelo e-mail: [email protected]

A partir dos 14 anos de idade

Início das aulas: 23 de fevereiro ⁣

Turma 1 – 8 a 15 anos | Quartas-feiras, das 17h30 às 19h30

Turma 2 – a partir dos 16 anos | Quartas-feiras, das 19h30 às 21h30

Localização: Sala multiuso do CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II ⁣

Inscrições gratuitas pelo e-mail: [email protected]

A partir dos 8 anos de idade

Aulas de Karatê com Professora Julia

Início das aulas fevereiro ⁣

Turma 1 | Quartas-feiras, das 17 às 18 horas

Turma 2 | Sextas-feiras, das 7h30 às 8h30

Turma 1 | Sábados, das 8 às 9 horas

Localização: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” – Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

Inscrições gratuitas: (19) 99756-5780

A partir dos 7 anos de idade

Clube do Xadrez com Professor Cleber

Segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 11 horas⁣

Localização: Sala multiuso do CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

Atividade gratuita

A partir dos 8 anos (sem limite de idade)