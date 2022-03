Projeto cria “Semana Municipal dos Contadores de Histórias”

A vereadora Kátia Ferrari (PV) protocolou o Projeto de Lei nº 46/2022, que institui a “Semana Municipal dos Contadores de Histórias” no Calendário Oficial de Eventos de Santa Bárbara d’Oeste, a ser realizada anualmente, na terceira semana do mês de março, concomitantemente ao dia 20, o Dia Internacional do Contador de Histórias, com o objetivo disseminar a arte da narrativa; promover encontros e ações de valorização do ofício do contador de histórias; despertar o gosto pelo livro, mediante a leitura expressiva de narrativas; entre outros.

A proposta estabelece que as comemorações da “Semana Municipal do Contador de Histórias” poderão ocorrer nos espaços de cultura, educacionais e assistenciais, praças, parques, teatro e pontos turísticos, inclusive em áreas rurais do Município. “O contador de histórias não é um simples reprodutor de narrativas, ele domina todos os princípios das figuras da linguagem e se mantém atento à reação psicológica dos ouvintes para criar um magnetismo quase irresistível”, afirma Kátia na Justificativa do projeto.

A vereadora destaca, também, a atuação dos contadores por onde passam. “Seja na cidade ou nas moradas mais remotas, o contador de histórias sempre representou uma fonte de sabedoria e conhecimento, promovendo o encontro de gerações e preservando a cultura de raiz”, diz a parlamentar, lembrando que os barbarenses contadores de histórias se reunirão no 16º Encontro Conto – Encontro Regional de Contadores de Histórias, nos dias 19 e 20 de março, com diversas atrações em nossa cidade, Americana e Nova Odessa.