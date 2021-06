Projeto “Aves de S.Bárbara” recebe alunos no Parque dos Jacarandás

O Projeto “Aves de Santa Bárbara” recebeu alunos do SESI e do Cotil (Colégio Técnico de Limeira/Unicamp) que conduzem projetos na área de meio ambiente e cidadania no Parque dos Jacarandás, neste domingo (30). Os participantes puderam observar 38 espécies de aves no parque, além de visitarem a nascente modelo.

Este é o 11º encontro do projeto, que é realizado pela Prefeitura e pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), e conta com o apoio do Rotary Progresso e do Colégio Ideal.

O “Aves de Santa Bárbara” é referenciado no birdwatching, atividade que oferece aos participantes uma forma diferente de lazer, os colocando em contato com a fauna do município, pela observação das aves, contribuindo com a sensibilização quanto às questões relacionadas ao meio ambiente e espaços públicos.

Durante a oficina os participantes recebem um guia de aves e podem realizar o registro das mesmas, contribuindo para o inventário da fauna de Santa Bárbara d´Oeste. A iniciativa do documento é do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), vinculado à Secretaria de Saúde e DAE.

Os encontros são mensais e o próximo será realizado no dia 27 de junho, domingo, no Parque Taene. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo perfil @avesdesbo no Instagram e no Facebook.