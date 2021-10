Projeto Ambiental na exposição na escola Dom Bosco

O Projeto Exposição Ambiental, da Prefeitura de Americana, participou no último sábado (23) da Mostra de Projetos 2021 – Ensino Fundamental 2, do Colégio Salesiano Dom Bosco. O trabalho também será exposto na escola municipal Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré, no dia 6 de novembro, e no Projeto Ciranda Verde, na Praia dos Namorados, no dia 7.

O projeto promove a Educação Ambiental e a conscientização sobre o descarte correto de materiais e resíduos. A proposta expõe maquetes, a disponibilidade de nove ecopontos para utilização da população, a importância da coleta seletiva, entre outras abordagens.

A ação na Mostra da escola Dom Bosco foi realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.