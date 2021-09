Projeções do Ibovespa para 2021

As maiores instituições financeiras do Brasil projetam que o Ibovespa vai fechar 2021 entre 152 mil e 130 mil pontos. É o que aponta um levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. Para o Itaú BBA, que tem a melhor projeção, o índice fechará o ano com 152 mil pontos. Já para o Bank of America, o Ibovespa não passa dos 130 mil pontos.

Confira o ranking completo:

Instituição Projeção Itaú BBA 152.000 Banco Safra 145.000 Santander 145.000 Goldman Sachs 140.000 JP Morgan 140.000 Ativa 138.000 XP Investimentos 135.000 Bradesco BBI 130.000 Bank of America 130.000

*Ranking feito com base nas últimas divulgações das instituições. Dados pegos no dia 14/09/2021.

