Programação dos cinemas do Tivoli e ParkCity

PROGRAMAÇÃO MOVIECOM – TIVOLI SHOPPING

DE 23/09/2021 a 29/09/2021

TIVOLI 1 – A CASA SOMBRIA – DUB (DISNEY)

Terror / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 107min.

Em A Casa Sombria, lutando por conta da morte inesperada de seu marido, Beth (Rebecca Hall) vive

sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o melhor que pode para se manter bem, mas possui

dificuldades por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença na casa a chamam,

acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa a

vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas. O que ela descobre são segredos terríveis e

um mistério que está determinada a resolver.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h10 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h40 – 19h10 – 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – SHANG-CHI (ATM) DUB E A LENDA DOS DEZ ANEIS (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 135min.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão,

sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo,

logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h50 – 19h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ ANEIS (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 135min.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão,

sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo,

logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Sex.: 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 21h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – SHANG-CHI (LEG) E A LENDA DOS DEZ ANEIS (DISNEY)

Ação/Fantasia – Legendado – 12 Anos – Duração: 135min.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão,

sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo,

logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – MATE OU MORRA – DUB (IMAGEM FILMES)

Ação / Suspense – Dublado – 16 Anos – Duração: 101min.

Em Mate ou Morra, acompanhamos a história de Roy Pulver (Frank Grillo), um oficial da polícia

aposentado que inexplicavelmente fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o dia de

sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe que existe uma razão maior para que tudo isso

aconteça.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – PATRULHA CANINA: O FILME – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 86min.

Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount

Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para

investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h50 – 17h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – ESCAPE ROOM 2 (DUB) TENSÃO MÁXIMA (COLUMBIA PICTURES)

Terror / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 90min.

Em Escape Room 2, trabalhar em equipe é a única forma de encontrar pistas e resolver os mistérios para

conseguirem escapar dos cômodos repletos de armadilhas e, principalmente, salvarem suas vidas

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 – 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 17h15 – 19h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MALIGNO – DUB (WARNER)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 113min.

Em Maligno, Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente

assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos

poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada

Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas

de infância.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS (D) (DUBLADO) (SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Destin Daniel Cretton, Duração: 02:15:00h, com: Simu Liu, Awkwafina, Tony

Chiu-Wai Leung

SALA 3

23/09/2021 – Quinta-Feira: 17:35h – 20:20h

24/09/2021 – Sexta-Feira: 17:35h – 20:20h

25/09/2021 – Sábado: 15:00h – 17:45h – 20:30h

26/09/2021 – Domingo: 15:00h – 17:45h – 20:30h

27/09/2021 – Segunda-Feira: 17:35h – 20:20h

28/09/2021 – Terça-Feira: 17:35h – 20:20h

29/09/2021 – Quarta-Feira: 17:35h – 20:20h

SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS (L) (LEGENDADO) (SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN

RINGS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Destin Daniel Cretton, Duração: 02:15:00h, com: Simu Liu, Awkwafina, Tony

Chiu-Wai Leung

SALA 4

23/09/2021 – Quinta-Feira: 20:40h

24/09/2021 – Sexta-Feira: 20:40h

25/09/2021 – Sábado: 20:40h

26/09/2021 – Domingo: 20:40h

27/09/2021 – Segunda-Feira: 20:40h

28/09/2021 – Terça-Feira: 20:40h

29/09/2021 – Quarta-Feira: 20:40h

PATRULHA CANINA: O FILME (D) (DUBLADO) (PAW PATROL: THE MOVIE)

Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Cal Brunker, Duração: 01:26:00h, com: .

SALA 4

23/09/2021 – Quinta-Feira: 16:10h

24/09/2021 – Sexta-Feira: 16:10h

25/09/2021 – Sábado: 16:10h

26/09/2021 – Domingo: 16:10h

27/09/2021 – Segunda-Feira: 16:10h

28/09/2021 – Terça-Feira: 16:10h

29/09/2021 – Quarta-Feira: 16:10h

SALA 5

25/09/2021 – Sábado: 15:10h

26/09/2021 – Domingo: 15:10h

MALIGNO (D) (DUBLADO) (MALIGNANT)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Wan, Duração: 01:53:00h, com: Annabelle Wallis, Maddie Hasson,

Jake Abel

SALA 5

23/09/2021 – Quinta-Feira: 21:10h

24/09/2021 – Sexta-Feira: 21:10h

25/09/2021 – Sábado: 21:10h

26/09/2021 – Domingo: 21:10h

27/09/2021 – Segunda-Feira: 21:10h

28/09/2021 – Terça-Feira: 21:10h

29/09/2021 – Quarta-Feira: 21:10h

MATE OU MORRA (D) (DUBLADO) (BOSS LEVEL)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joe Carnahan, Duração: 01:41:00h, com: Annabelle Wallis, Mel Gibson, Naomi

Watts

SALA 4

23/09/2021 – Quinta-Feira: 18:20h

24/09/2021 – Sexta-Feira: 18:20h

25/09/2021 – Sábado: 18:20h

26/09/2021 – Domingo: 18:20h

27/09/2021 – Segunda-Feira: 18:20h

28/09/2021 – Terça-Feira: 18:20h

29/09/2021 – Quarta-Feira: 18:20h

ESCAPE ROOM 2: TENSÃO MÁXIMA (D) (DUBLADO) (ESCAPE ROOM 2)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Adam Robitel, Duração: 01:30:00h, com: Indya Moore, Holland Roden, Logan

Miller

SALA 5

23/09/2021 – Quinta-Feira: 17:10h – 19:10h

24/09/2021 – Sexta-Feira: 17:10h – 19:10h

25/09/2021 – Sábado: 17:10h – 19:10h

26/09/2021 – Domingo: 17:10h – 19:10h

27/09/2021 – Segunda-Feira: 17:10h – 19:10h

28/09/2021 – Terça-Feira: 17:10h – 19:10h

29/09/2021 – Quarta-Feira: 17:10h – 19:10h

A CHORONA (D) (DUBLADO) (LA LLORONA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: ESPANHOL, Diretor: Jayro Bustamante, Duração: 01:37:00h, com: María Mercedes Coroy,

Margarita Kenéfic, Sabrina De La Hoz

SALA 1

23/09/2021 – Quinta-Feira: 18:45h – 21:00h

24/09/2021 – Sexta-Feira: 18:45h – 21:00h

25/09/2021 – Sábado: 19:20h – 21:20h

26/09/2021 – Domingo: 19:20h – 21:20h

27/09/2021 – Segunda-Feira: 18:45h – 21:00h

28/09/2021 – Terça-Feira: 18:45h – 21:00h

29/09/2021 – Quarta-Feira: 18:45h – 21:00h

A CASA SOMBRIA (D) (DUBLADO) (THE NIGHT HOUSE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: David Bruckner, Duração: 01:37:00h, com: Rebecca Hall, Sarah Goldberg,

Stacy Martin

SALA 2

23/09/2021 – Quinta-Feira: 16:20h – 18:35h – 20:50h

24/09/2021 – Sexta-Feira: 16:20h – 18:35h – 20:50h

25/09/2021 – Sábado: 16:20h – 18:35h – 20:50h

26/09/2021 – Domingo: 16:20h – 18:35h – 20:50h

27/09/2021 – Segunda-Feira: 16:20h – 18:35h – 20:50h

28/09/2021 – Terça-Feira: 16:20h – 18:35h – 20:50h

29/09/2021 – Quarta-Feira: 16:20h – 18:35h – 20:50h

A ABELHINHA MAYA E O OVO DOURADO (D) (DUBLADO) (MAYA THE BEE 3: THE GOLDEN ORB)

Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Noel Cleary, Duração: 01:38:00h, com: .

SALA 1

23/09/2021 – Quinta-Feira: 16:45h

24/09/2021 – Sexta-Feira: 16:45h

25/09/2021 – Sábado: 15:20h – 17:20h

26/09/2021 – Domingo: 15:20h – 17:20h

27/09/2021 – Segunda-Feira: 16:45h

28/09/2021 – Terça-Feira: 16:45h

29/09/2021 – Quarta-Feira: 16:45h