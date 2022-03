Programação dos cinemas Tivoli e ParkCity

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – UNCHARTED: FORA DO MAPA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 115min.

Baseado em uma das séries de videogame mais vendidas e aclamadas pela crítica de todos os tempos,

Uncharted: Fora do Mapa serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan

“Nate” Drake (Tom Holland), descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido

como um famoso explorador. Mas antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma

cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis

companheiros. Uncharted: Fora do Mapa mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz

parceiro Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). Os dois partem em uma perigosa busca pelo “maior

tesouro nunca encontrado”, na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo

por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan.

Porém, mal sabiam eles que seriam perseguidos por um grupo de mercenários que também buscam pelo

tesouro perdido.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h50

Sáb., Dom., Feriado: 17h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – ME TIRA DA MIRA (IMAGEM FILMES)

Comédia – Nacional – 14 Anos – Duração: 93min.

Me Tira da Mira acompanha Roberta (Cleo) que é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que

se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz

Antuérpia Fox (Vera Fischer). Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da

atriz Natasha Ferrero (Júlia Rabello), que está sendo “cancelada” na internet, e com o reencontro de seu

grande amor do passado, o policial federal Rodrigo (Sérgio Guizé), o qual está investigando uma suspeita

de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para essa misão, ela contará com o apoio de Isabela

(Bruna Ciocca), sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma uma grande dupla.

Qui., Sex., Seg., Qua.: 15h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – BATMAN – DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 176min.

The Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne (Robert Pattinson) como o herói de Gotham, Batman,

causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas

alguns aliados de confiança – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) –

entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu

como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações,

Bruce acaba envolvendo o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma

série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás

disso tudo. Porém, a investigação acaba o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o

nome de sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai,

Thomas Wayne. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos

do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer

justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.

Qui., Sex., Seg., Qua.: 20h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 20h15

Ter.: 14h00 – 20h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – BATMAN (ATMOS) DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 176min.

The Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne (Robert Pattinson) como o herói de Gotham, Batman,

causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas

alguns aliados de confiança – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) –

entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu

como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações,

Bruce acaba envolvendo o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma

série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás

disso tudo. Porém, a investigação acaba o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o

nome de sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai,

Thomas Wayne. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos

do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer

justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 – 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h00 – 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – ME TIRA DA MIRA (IMAGEM FILMES)

Comédia – Nacional – 14 Anos – Duração: 93min.

Me Tira da Mira acompanha Roberta (Cleo) que é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que

se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz

Antuérpia Fox (Vera Fischer). Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da

atriz Natasha Ferrero (Júlia Rabello), que está sendo “cancelada” na internet, e com o reencontro de seu

grande amor do passado, o policial federal Rodrigo (Sérgio Guizé), o qual está investigando uma suspeita

de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para essa misão, ela contará com o apoio de Isabela

(Bruna Ciocca), sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma uma grande dupla.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 – 19h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – O RITUAL: PRESENÇA MALIGNA – DUB (PLAYARTE)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 97min.

Marianne, seu marido Lionel e sua filha Adelaide se mudam para a cidade de Borley no interior da

Inglaterra, onde Lionel foi nomeado o novo reverendo. Logo que chegam em sua nova casa, Marianne

percebe que estranhos e assustadores eventos começam a acontecer, levantando as suspeitas de

que as pessoas da cidade escondem um segredo terrível. Com a ajuda de um famoso ocultista, o casal

vai testar toda a sua fé, buscando descobrir a aterrorizante verdade sobre a presença maligna que

habita sua casa e deseja possuir sua filha Adelaide.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – AMBULÂNCIA – UM DIA DE CRIME (DUB) (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 136min.

Dirigido por Michael Bay e estrelado por Jake Gyllenhaal, Eiza González e Garret Dillahunt, Ambulance

conta a história de dois irmãos que roubam uma ambulância para fugirem de uma cena de crime. A

situação se complica quando eles descobrem que há um paciente gravemente doente na parte de trás do

veículo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – AMBULÂNCIA – UM DIA DE CRIME (DUB) (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 136min.

Dirigido por Michael Bay e estrelado por Jake Gyllenhaal, Eiza González e Garret Dillahunt, Ambulance

conta a história de dois irmãos que roubam uma ambulância para fugirem de uma cena de crime. A

situação se complica quando eles descobrem que há um paciente gravemente doente na parte de trás do

veículo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – OS CARAS MALVADOS (DUB) (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 100min.

Em Os Caras Malvados, Sr. Lobo, o Sr. Cobra, o Sr. Piranha, o Sr. Tubarão e a Sra. Tarantula tramam

um grande plano para aplicar um ousado golpe.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h40 – 16h50 – 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

BATMAN (D) (DUBLADO) (THE BATMAN)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Reeves, Duração: 02:56:00h, com: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin

Farrell

SALA 3

24/03/2022 – Quinta-Feira: 16:20h – 20:30h

25/03/2022 – Sexta-Feira: 16:20h – 20:30h

26/03/2022 – Sábado: 14:00h – 17:30h – 21:00h

27/03/2022 – Domingo: 14:00h – 17:30h – 21:00h

28/03/2022 – Segunda-Feira: 16:20h – 20:30h

29/03/2022 – Terça-Feira: 16:20h – 20:30h

30/03/2022 – Quarta-Feira: 16:20h – 20:30h

SALA 4

24/03/2022 – Quinta-Feira: 21:20h

25/03/2022 – Sexta-Feira: 21:20h

26/03/2022 – Sábado: 21:30h

27/03/2022 – Domingo: 21:30h

28/03/2022 – Segunda-Feira: 21:20h

29/03/2022 – Terça-Feira: 21:20h

30/03/2022 – Quarta-Feira: 21:20h

BATMAN (L) (LEGENDADO) (THE BATMAN)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Reeves, Duração: 02:56:00h, com: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin

Farrell

SALA 5

24/03/2022 – Quinta-Feira: 18:00h

25/03/2022 – Sexta-Feira: 18:00h

26/03/2022 – Sábado: 15:00h

27/03/2022 – Domingo: 15:00h

28/03/2022 – Segunda-Feira: 18:00h

29/03/2022 – Terça-Feira: 18:00h

30/03/2022 – Quarta-Feira: 18:00h

OS CARAS MALVADOS (D) (DUBLADO) (THE BAD GUYS)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Pierre Perifel, Duração: 01:40:00h, com: .

SALA 4

24/03/2022 – Quinta-Feira: 16:50h – 19:10h

25/03/2022 – Sexta-Feira: 16:50h – 19:10h

26/03/2022 – Sábado: 14:40h – 16:50h – 19:10h

27/03/2022 – Domingo: 14:40h – 16:50h – 19:10h

28/03/2022 – Segunda-Feira: 16:50h – 19:10h

29/03/2022 – Terça-Feira: 16:50h – 19:10h

30/03/2022 – Quarta-Feira: 16:50h – 19:10h

O RITUAL: PRESENÇA MALIGNA (D) (DUBLADO) (THE BANISHING)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Christopher Smith, Duração: 01:37:00h, com: Jessica Brown Findlay, Sean

Harris, John Lynch

SALA 5

24/03/2022 – Quinta-Feira: 21:30h

25/03/2022 – Sexta-Feira: 21:30h

26/03/2022 – Sábado: 21:30h

27/03/2022 – Domingo: 21:30h

28/03/2022 – Segunda-Feira: 21:30h

29/03/2022 – Terça-Feira: 21:30h

30/03/2022 – Quarta-Feira: 21:30h

AMBULANCIA: UM DIA DE CRIME (D) (DUBLADO) (AMBULANCE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Bay, Duração: 02:16:00h, com: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul Mateen

II, Eiza González

SALA 2

24/03/2022 – Quinta-Feira: 16:10h – 19:00h – 21:50h

25/03/2022 – Sexta-Feira: 16:10h – 19:00h – 21:50h

26/03/2022 – Sábado: 16:10h – 19:00h – 21:50h

27/03/2022 – Domingo: 16:10h – 19:00h – 21:50h

28/03/2022 – Segunda-Feira: 16:10h – 19:00h – 21:50h

29/03/2022 – Terça-Feira: 16:10h – 19:00h – 21:50h

30/03/2022 – Quarta-Feira: 16:10h – 19:00h – 21:50h

AMBULANCIA: UM DIA DE CRIME (L) (LEGENDADO) (AMBULANCE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Bay, Duração: 02:16:00h, com: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul Mateen

II, Eiza González

SALA 5

26/03/2022 – Sábado: 18:40h

27/03/2022 – Domingo: 18:40h

ME TIRA DA MIRA (IDIOMA ORIGINAL) (ME TIRA DA MIRA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Hsu Chien, Duração: 01:33:00h, com: Cléo Pires, Fiuk, Fábio Jr.

SALA 1

24/03/2022 – Quinta-Feira: 16:30h – 19:40h – 21:40h

25/03/2022 – Sexta-Feira: 16:30h – 19:40h – 21:40h

26/03/2022 – Sábado: 15:30h – 17:40h – 19:40h – 21:40h

27/03/2022 – Domingo: 15:30h – 17:40h – 19:40h – 21:40h

28/03/2022 – Segunda-Feira: 16:30h – 19:40h – 21:40h

29/03/2022 – Terça-Feira: 16:30h – 19:40h – 21:40h

30/03/2022 – Quarta-Feira: 16:30h – 19:40h – 21:40h