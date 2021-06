Programação dos cinemas do Tivoli, ParkCity e Multiplex

PARK CITY SUMARÉ

CRUELLA (D) (DUBLADO) (CRUELLA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Craig Gillespie, Duração: 02:14:00h, com: Emma Thompson, Emma Stone,

Paul Walter Hauser

SALA 1

24/06/2021 – Quinta-Feira: 17:20h

25/06/2021 – Sexta-Feira: 17:20h

26/06/2021 – Sábado: 14:20h – 17:20h

27/06/2021 – Domingo: 14:20h – 17:20h

28/06/2021 – Segunda-Feira: 17:20h

29/06/2021 – Terça-Feira: 17:20h

30/06/2021 – Quarta-Feira: 17:20h

INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO (D) (DUBLADO) (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO

IT)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Chaves, Duração: 01:52:00h, com: Vera Farmiga, Patrick Wilson,

Julian Hilliard

SALA 5

24/06/2021 – Quinta-Feira: 15:50h – 18:15h – 20:40h

25/06/2021 – Sexta-Feira: 15:50h – 18:15h – 20:40h

26/06/2021 – Sábado: 15:50h – 18:15h – 20:40h

27/06/2021 – Domingo: 15:50h – 18:15h – 20:40h

28/06/2021 – Segunda-Feira: 15:50h – 18:15h – 20:40h

29/06/2021 – Terça-Feira: 15:50h – 18:15h – 20:40h

30/06/2021 – Quarta-Feira: 15:50h – 18:15h – 20:40h

ESPIRAL: O LEGADO DE JOGOS MORTAIS (D) (DUBLADO) (SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Darren Lynn Bousman, Duração: 01:33:00h, com: Samuel L. Jackson, Chris

Rock, Max Minghella

SALA 4

24/06/2021 – Quinta-Feira: 14:50h

25/06/2021 – Sexta-Feira: 14:50h

26/06/2021 – Sábado: 14:50h

27/06/2021 – Domingo: 14:50h

28/06/2021 – Segunda-Feira: 14:50h

29/06/2021 – Terça-Feira: 14:50h

30/06/2021 – Quarta-Feira: 14:50h

VELOZES & FURIOSOS 9 (D) (DUBLADO) (F9)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Lin, Duração: 02:23:00h, com: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana

Brewster

SALA 2

24/06/2021 – Quinta-Feira: 14:35h – 17:35h – 20:30h

25/06/2021 – Sexta-Feira: 14:35h – 17:35h – 20:30h

26/06/2021 – Sábado: 14:35h – 17:35h – 20:30h

27/06/2021 – Domingo: 14:35h – 17:35h – 20:30h

28/06/2021 – Segunda-Feira: 14:35h – 17:35h – 20:30h

29/06/2021 – Terça-Feira: 14:35h – 17:35h – 20:30h

30/06/2021 – Quarta-Feira: 14:35h – 17:35h – 20:30h

SALA 3

24/06/2021 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:55h – 20:50h

25/06/2021 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:55h – 20:50h

26/06/2021 – Sábado: 15:00h – 17:55h – 20:50h

27/06/2021 – Domingo: 15:00h – 17:55h – 20:50h

28/06/2021 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:55h – 20:50h

29/06/2021 – Terça-Feira: 15:00h – 17:55h – 20:50h

30/06/2021 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:55h – 20:50h

SALA 4

24/06/2021 – Quinta-Feira: 17:00h – 20:00h

25/06/2021 – Sexta-Feira: 17:00h – 20:00h

26/06/2021 – Sábado: 17:00h – 20:00h

27/06/2021 – Domingo: 17:00h – 20:00h

28/06/2021 – Segunda-Feira: 17:00h – 20:00h

29/06/2021 – Terça-Feira: 17:00h – 20:00h

30/06/2021 – Quarta-Feira: 17:00h – 20:00h

VELOZES & FURIOSOS 9 (L) (LEGENDADO) (F9)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Lin, Duração: 02:23:00h, com: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana

Brewster

SALA 1

24/06/2021 – Quinta-Feira: 20:20h

25/06/2021 – Sexta-Feira: 20:20h

26/06/2021 – Sábado: 20:20h

27/06/2021 – Domingo: 20:20h

28/06/2021 – Segunda-Feira: 20:20h

29/06/2021 – Terça-Feira: 20:20h

30/06/2021 – Quarta-Feira: 20:20h

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – VELOZES & FURIOSOS 9 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 143min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 19h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – SPIRIT: O INDOMÁVEL – DUB (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Em Spirit – O Indomável, acompanhamos a vida da pequena Lucky Prescott. Quando ela se muda para

uma pequena cidade fronteiriça, junto com o seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo

selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em altas aventuras.

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – VELOZES & FURIOSOS 9 (ATM) DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 143min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 – 18h30

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 – 18h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – CRUELLA – DUB (DISNEY)

Comédia – Dublado – 12 Anos – Duração: 134min.

Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a

história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer

um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman

(Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o

relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace

seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h30

Sáb., Dom., Feriado: 15h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – VELOZES & FURIOSOS 9 – LEG (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 143min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h20

Sáb., Dom., Feriado: 18h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – ESPIRAL – DUB O LEGADO DE JOGOS MORTAIS (PARIS FILMS)

Terror – Dublado – 18 Anos – Duração: 93min.

Em Espiral – O Legado de Jogos Mortais, o detetive Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) se une ao seu

parceiro novato Willem (Max Minghella) para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão

acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do

assassino.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20

Sáb., Dom., Feriado: 17h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – VELOZES & FURIOSOS 9 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 143min.

Qui., Sex.: 14h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – INVOCAÇÃO DO MAL 3: DUB A ORDEM DO DEMÔNIO (WARNER)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 112min.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um

desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick

Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa

com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para

marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma

possessão demoníaca como defesa.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

MULTIPLEX SANTA BÁRBARA (ANTIGO VIC CENTER)

PROGRAMAÇÃO DE 24/06/2021 á 30/06/2021

• VELOZES E FURIOSOS 9

Dublado 2D: 13H30 |13H50 Sáb e Dom

Dublado 2D: 16H00 | 16H20 | 16H30 |19H10 | 19H20 Todos os Dias

Legendado 2D: 19H00 Todos os dias

• Espiral – O legado dos Jogos Mortais

Sala Vip

Dublado 2D:

17H30

Invocação do Mal 3

A Ordem do demônio

Sala Vip

Dublado 2D : 19H20

• CRUELLA

Sala Vip

Dublado 2D: 15H00 Sáb e Dom

• SPIRIT

Dublado 2D:

14H30 Sáb e Dom

*_Verificar classificação indicativa

Cinema abre meia hora antes da primeira sessão

‼️ PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO ‼️

VALORES

SEGUNDA A QUINTA TODOS PAGAM MEIA

Meia 2D: R$ 10,00

Meia Sala VIP: R$ 12,00

* Exceto feriados

• SEX SÁB, DOM E FERIADOS

Inteira 2D: R$ 20,00

Inteira Sala VIP: R$ 24,00

Meia 2D: R$ 10,00

Meia Sala VIP: R$ 12,00

* Crianças de 3 a 12 anos – Pagam meia (apresentando documento com foto ou Certidão de nascimento