Festival Intercâmbio Brasil-China promete. Confira programação

O Instituto CPFL apresenta a programação da 5ª edição da frente CPFL Intercâmbio Brasil-China, que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira. Neste ano, as atividades culturais reúnem playlists de música e de vídeos, concerto de música ao vivo, especiais inéditos do Café Filosófico CPFL e uma mostra de cinema chinês. Toda a programação será gratuita e disponibilizada online ao longo do mês de setembro, nos canais digitais do Instituto CPFL e do Café Filosófico CPFL.

“O CPFL Intercâmbio Brasil-China já figura como um dos nossos programas mais tradicionais e em 2021 apresentaremos a quinta edição do mês que marca essa frente. A China é um país de superlativos, desempenhando um grande papel que vai além da economia e é isso que queremos destacar: a vasta e milenar cultura chinesa. Há cinco anos promovendo esse diálogo, nosso objetivo é que o programa se torne uma referência ativa na criação de laços culturais entre os dois países”, explica o diretor do Instituto CPFL, Mário Mazzilli.

No Spotify, duas seleções de músicas chinesas estarão disponíveis para o público. A primeira, sob curadoria de Qinxiang Gao, é composta por músicas clássicas que que já foram amplamente apreciadas na China, mas que ainda hoje são tocadas no país. A segunda, de curadoria de Mingzhi Han, apresenta músicas chinesas apreciadas por estrangeiros e, em maioria, são muito populares na China. Nessa seleção figuram os cantores pop que são referência na música chinesa atualmente. As playlists são abertas e poderão ser conferidas no perfil do Instituto CPFL no Spotify.

No Youtube, o público poderá conferir a estreia da websérie “Brasil, Terra do Meio” com três episódios inéditos sobre a cultura chinesa no Brasil. Produzidos em formato de documentário, os episódios evidenciam personagens, narrativas e curiosidades sobre as relações entre os dois países, principalmente do ponto de vista brasileiro. O primeiro vídeo tem estreia prevista para 6 de setembro, no canal do Instituto CPFL no Youtube. As estreias seguintes ocorrem nos dias 20 e 30 de setembro, e ficarão disponíveis em uma playlist exclusiva.

O Café Filosófico CPFL apresentará dois programas especialmente preparados para o Intercâmbio Brasil-China em formato de lives transmitidas pelo Youtube do Café. Com curadoria de Bruno de Conti, a série “Olhares sobre a literatura e o cinema da China” vai abordar um olhar mais profundo sobre a arte chinesa, milenar e contemporânea, e seus diálogos com os brasileiros. No primeiro programa, Francisco Foot Hardman defende o tema “Literaturas Que Viajam e Aproximam: rotas da Amizade Brasil-China”; no segundo programa da série, Cecília Mello trata das “Gerações e Geografias do Cinema Chinês”. Os programas irão ao ar às quintas-feiras, dias 16 e 30 de setembro, respectivamente.

Neste ano, o cinema tem destaque por meio de uma Mostra de Cinema Chinês composta por dez filmes disponibilizados em ambiente online. Com a curadoria de Ale Amazonia – artista, escritor e produtor independente – a mostra vai analisar e entender as origens das diversas escolas de cinema, propaganda e entretenimento chinês, desde os clássicos pioneiros do cinema Xangainês (produzidos na cidade de Xangai) até os clássicos vermelhos, produzidos em Pequim, entre os anos de 1937 a 1964. Todos os títulos estarão disponíveis gratuitamente no canal do Instituto CPFL no Youtube.

Ainda dentro da programação do mês, no dia 25 de setembro haverá uma live de música contemporânea chinesa com o grupo Ensemble Gao Shan Liu Shui e com participação especial de músicos do Instituto Anelo. Formado por cinco músicos, artistas e pesquisadores envolvidos com a cultura chinesa, o Ensemble Gao Shan Liu Shui é o primeiro grupo de música chinesa atuante no Brasil e se dedica à performance das músicas folclóricas com instrumentos étnicos da China. A apresentação contará com nove canções e o concerto será transmitido ao vivo pelo canal do Grupo Sintonize no Youtube.

A 5ª edição do Intercâmbio Brasil-China é realizada pelo Instituto CPFL durante o mês de setembro e todo o conteúdo poderá ser acessado gratuitamente pela internet em www.institutocpfl.org.br. A programação tem início em 1º de setembro e a divulgação das datas de cada programação ocorrerá nas redes sociais do Instituto CPFL.

Sobre o Instituto CPFL

Com 17 anos de trajetória e sede em Campinas (SP), o Instituto CPFL é a plataforma de investimento social privado do Grupo CPFL Energia, responsável pela integração dos programas sociais, esportivos e culturais do grupo em uma única rede. Em 2020, o Instituto CPFL fortalece a frente de atenção social com investimento nos programas CPFL Geração Jovem, que apoia iniciativas voltadas para o futuro das novas gerações; e o CPFL nos Hospitais, que apoia projetos de humanização e melhorias em hospitais públicos. Também integram as atividades do Instituto CPFL, para o ano de 2020, o Circuito CPFL – com etapas de Corrida e Caminhada e o Cinesolar; as gravações do programa Café Filosófico CPFL – realizado em parceria com a TV Cultura e exibido na grade da emissora; além de outras atividades que acontecem na sede do Instituto CPFL, em Campinas, como Exposições de Artes, os concertos da Série Música Contemporânea, o mês em comemoração à cultura chinesa e as exibições de cinema por meio do Cine CPFL.