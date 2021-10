Leitinho anuncia programação da caminhada do Outubro Rosa

Nesta terça-feira (05/10), o prefeito de Nova Odessa, Claudio José Schooder, o Leitinho, anunciou a programação detalhada da caminhada que vai marcar o “Outubro Rosa” deste ano. Junto dele estava a organizadora do projeto na cidade, a voluntária Silvana Marinho, e o chefe de Gabinete Rafael Brocchi. O evento acontecerá no próximo dia 23 de outubro, um sábado, a partir das 9h, com concentração em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Pessoa. Pela Prefeitura, a organização é do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social e de Saúde, com apoio das diretorias de Cultura e de Comunicação.

Mas ao longo de todo este mês de outubro, a Prefeitura de Nova Odessa promove ações com o objetivo de promover a conscientização da população para o autocuidado e o diagnóstico precoce do câncer de mama, que atinge aproximadamente 2,3 milhões de mulheres ao ano no mundo todo.

O evento programado para o próximo dia 23/10 vai contar com uma cerimônia de abertura com a presença da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss. Depois, os participantes começarão a caminhada atrás de um trio elétrico, cujo trajeto passa por ruas e avenidas do quadrilátero central da cidade e termina na Praça José Gazzetta, no Centro. Outras surpresas estão sendo preparadas para os participantes.

“A Prefeitura está de portas abertas à Silvana e aos servidores e voluntários que estão preparando nosso ‘Outubro Rosa’. Com certeza vamos trazer muitas pessoas para essa ação de conscientização pela saúde da mulher, e vamos ter um evento muito bonito”, comentou o prefeito Leitinho.

ALIMENTOS POR CAMISETAS

Do dia 19 até o dia 22/10, será realizada a troca de camisetas personalizadas do “Outubro Rosa” por 2 kg de alimentos não perecíveis, que irão ser revertidos em prol de famílias carentes de Nova Odessa atendidas pela Promoção Social. A troca será realizada na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (no Clube da Melhor Idade), sempre das 7h30 às 15h30.

“Estamos saindo de um momento muito escuro da nossa sociedade, que foi a pandemia, e finalmente após tanto tempo podemos ver a luz, a vida. Queremos que a população toda participe e abrace a causa da conscientização contra o câncer de mama, mas também quero que as pessoas ergam a bandeira da vida, da sobrevivência, nesta primeira ‘caminhada consciente’ desde o início da pandemia”, disse Silvana.

Quem também participará do evento será a Fernanda Meneghel, uma das maiores expoentes do “Outubro Rosa” no interior de São Paulo. Ela é organizadora do Instituto Rosa do Bem, de Americana, que cuida atualmente de 45 mulheres que tratam câncer de mama.

O “Outubro Rosa” é um movimento internacional que se iniciou nos Estados Unidos com ações isoladas que pretendiam informar as pessoas a respeito do câncer, no mês de outubro. O laço rosa, mundialmente conhecido, é um dos símbolos da campanha e foi elaborado pela Fundação Susan G. Komen em 1990, e distribuído pela primeira vez em uma corrida pela cura do câncer em Nova York.

‘LINHA ROSA’

Leitinho lembrou que a prefeitura de Nova Odessa deu início, em julho deste ano, ao Projeto “Linha Rosa”, iniciativa que “acelera” o fluxo de atendimento das pacientes com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama, garantindo que elas sejam atendidas mais rapidamente por médico oncologista e, se for o caso, encaminhadas em menor tempo para tratamento em um centro especializado, aumentando assim as chances de cura.

O projeto é realizado pela enfermeira da Rede Municipal Maria Edênia, pela coordenadora do Ambulatório de Especialidades Jaqueline Serrano e pelo médico ginecologista Emerson Assis, com todo o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, conduzida pela secretária Sheila Moraes.