Programa Vale Gás. Famílias de Americana serão contempladas

O município de Americana foi contemplado com o Programa Vale Gás, anunciado na manhã desta quinta-feira (17) pelo governador João Dória. Serão liberados R$ 300,00, em três parcelas bimestrais de R$ 100,00, para famílias inscritas no Cadastro Único (sem o Bolsa Família) e com renda mensal per capita de até R$ 178,00.

“Os municípios estão se desdobrando para atender os impactados pela pandemia e em Americana não é diferente. Recebemos cestas básicas e agora a cidade é contemplada com este novo programa para as famílias que mais precisam. Toda ajuda é muito bem-vinda neste momento, só temos a agradecer”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Para a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, o auxílio chegará em boa hora para as famílias em vulnerabilidade social. “É um programa de proteção social que irá transferir a renda para a compra do botijão de gás, contemplando famílias de baixa renda que estão sofrendo ainda mais com a pandemia. Existe a preocupação por parte do prefeito Chico Sardelli e de toda a Administração Municipal em atender as demandas e toda a ajuda e auxílio é necessário nesse momento”, disse Juliani.

Sob gestão da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, o Programa Vale Gás vai beneficiar 100 mil famílias na pobreza e extrema pobreza em 82 municípios paulistas.

O assessor institucional da Secretaria de Planejamento, responsável pelo Convênios, Vinícius Zerbetto, representou o prefeito Chico Sardelli no anúncio junto ao governador João Dória.

Os dados sobre as famílias e a forma de transferência serão confirmados nos próximos dias junto ao governo do Estado.