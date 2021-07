Programa Silvio Santos retorna totalmente inédito neste domingo

Os domingos ficam ainda mais animados com o retorno de Silvio Santos em programas inéditos! Nesta semana, 01 de agosto, o apresentador volta ao palco que tanto gosta, seguindo todos os protocolos de segurança, para interagir com artistas, convidados e as inseparáveis colegas de auditório, que estarão de máscara e em número reduzido para respeitar o distanciamento necessário. Entre os quadros que são sucesso na atração, o ‘Não Erre a Letra‘ contará com a presença de Flávia Viana, Marcelo Zangrandi, Tays Reis, Biel, Simony e Felipe Rodriguez.

No clássico ‘Jogo das 3 Pistas‘, as apresentadoras Flor e Mara Maravilha serão as competidoras da vez. Já o ‘Jogo dos Pontinhos‘ terá a presença de Chris Flores, Cabrito Teves, Helen Ganzarolli, Mara Maravilha, Flor e Décio Piccinini interagindo em perguntas e respostas pra lá de irreverentes. Silvio também traz perguntas ao auditório, exibe vídeos das dançarinas Rockettes e, como não poderiam faltar, as aguardadas ‘Câmeras Escondidas‘ exibem as pegadinhas inéditas na televisão: “Bicicleta na TV”, “Esmola para Enterrar Mãe”, “Pega Ladrão” e “Álcool Em Gel”.