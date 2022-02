Programa “Seu Exame” terá unidade móvel em Santa Bárbara

O estacionamento do Centro de Exames e Diagnósticos recebe a partir da próxima segunda-feira (7) uma unidade móvel de Saúde, para a realização de vários tipos de exames de ultrassom, previamente agendados. A estrutura faz parte do Programa “Seu Exame” realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara e permanecerá no local até quinta feira (10).

O agendamento prévio de todos os pacientes é realizado por meio de contato telefônico, pela Central Municipal de Regulação, atendendo aos critérios de urgência, por meio de classificação de risco e tempo de espera desde a solicitação do exame. Após ter seu exame agendado, o paciente vai até a UBS (Unidade Básica de Saúde) retirar o encaminhamento.

A Prefeitura orienta os pacientes a manterem os seus dados cadastrais atualizados junto aos serviços de Saúde, informando quaisquer alterações, principalmente aquelas relacionadas aos contatos telefônicos. É por meio desse canal que os munícipes são informados sobre os agendamentos para os seus exames e procedimentos.

Nos últimos meses a Prefeitura vem ampliando gradativamente a oferta de exames, por meio do Programa “Seu Exame”. Ao todo são quatro clínicas credenciadas para realização dos exames, em espaços próprios ou cedidos pela Prefeitura.

Lembrando que para todos os atendimentos agendados é necessário apresentar, além do encaminhamento, documento de identificação com foto e cartão SUS.