Programa “Seu Exame” segue durante o feriado em Santa Bárbara

O Programa “Seu Exame” segue em diversas frentes em Santa Bárbara d’Oeste. Durante o final de semana e feriando prolongado, a iniciativa avança com a realização de diversos exames e procedimentos. Entre os dias 5 e 7 de setembro uma unidade móvel de Saúde será instalada no estacionamento do Centro de Exames e Diagnósticos, para a realização de vários tipos de exames de ultrassom, previamente agendados.

Durante o fim de semana também haverá a realização de exames de endoscopia, colonoscopia e eletroneuromiografia no Centro de Exames e Diagnósticos. O agendamento prévio de todos os pacientes é realizado por meio de contato telefônico, pela Central Municipal de Regulação, atendendo aos critérios de urgência, por meio de classificação de risco e tempo de espera desde a solicitação do exame.

Lembrando que para todos os atendimentos agendados é necessário apresentar, além do encaminhamento, documento de identificação com foto e cartão SUS.

Nas últimas semanas a Prefeitura vem ampliando gradativamente a oferta de exames, por meio do Programa, que já agendou mais de 5 mil exames em pouco mais de 30 dias. Ao todo são quatro clínicas credenciadas para realização dos exames, em espaços próprios ou cedidos pela Prefeitura.