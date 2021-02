Programa recebe inscrições pra quem quer parar de fumar

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa já está recebendo inscrições para os próximos grupos do Programa Respire Saúde, iniciativa gratuita e multidisciplinar que ajuda os moradores da cidade que desejam parar de fumar. As inscrições podem ser feitas até o final do mês, e as turmas do 1º semestre começam a serem atendidas já no próximo dia 02 de março, sempre às terças-feiras, em três Unidades da Rede Municipal de Saúde – e em três períodos distintos do dia, para facilitar a adesão aos grupos de apoio. Cada turma oferece cerca de 20 vagas.

O programa, que já atendeu a centenas de novaodessenses ao longo de mais de dez anos, prevê ações como palestra sobre os males do tabaco, consultas médicas para avaliação do uso e reações aos medicamentos, consultas com a equipe de Enfermagem e palestras a respeito de temas como o câncer bucal, com dentista da Rede, sobre a abstinência, com psicólogos, e alimentação saudável, com nutricionistas do Município.

Os interessados devem se inscrever antecipadamente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) 2, do Jardim São Jorge, e 5, do Jardim Alvorada. Já os locais dos encontros são a UBS 1 (Centro), que sedia os encontros das terças-feiras, às 8h da manhã; a UBS 5, que faz o atendimento da turma das 14h, e o Ambulatório de Especialidades, no Bosque dos Cedros, que sedia os encontros das 19h. Mais informações podem ser obtidas pelos interessados pelos telefones (19) 3466-2329 (UBS 2) ou 3498-2732 (UBS 5).

Segundo a dentista da Rede Municipal Patrícia Costa Andrade Faciulli, uma das coordenadoras do programa ao lado da também dentista Adriana Denadai Sgarzi Batista, trata-se de “um excelente programa, um grupo de apoio muito importante” para quem quer vencer o vício no tabaco. Segundo Adriana, o “Respire Saúde” registra uma média de 65% de resultados positivos.

Todos os profissionais que atuam no atendimento aos pacientes são previamente treinados pelo Cratod (Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas), da capital do Estado. O Cratod é um centro de referência no tratamento de dependência química localizado estrategicamente no centro da cidade de São Paulo. Vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, a unidade oferece atendimento 24 horas por dia por meio de uma equipe multidisciplinar composta por mais de 350 profissionais de Saúde.

“Todo mundo acha que consegue parar sozinho, mas quando entra no grupo, percebe que precisa de apoio. Muita gente já parou de fumar em Nova Odessa por causa desse apoio, porque o nosso trabalho conta com diversas especialidades – como médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos e profissionais de Enfermagem”, explicou.

“O Programa Respire Saúde atende a dois grupos por ano, que ficam com a gente durante 4 meses, com reuniões toda terça-feira, com os diversos especialistas da Rede. Durante esse período, eles começam inclusive o uso de medicação. Oferecemos turmas de março a julho e de agosto a dezembro. São três horários, porque não podemos por muita gente nas salas, e muita gente tem dificuldades de horários”, disse a dentista.

Atualmente, em função da pandemia de Covid-19, o programa atende a cerca de 20 a 22 pessoas por turma. Esse total vai diminuindo ao longo dos quatro meses porque alguns dos pacientes desistem no meio do caminho. “Mas normalmente acabamos cada grupo com cerca de 15 pessoas”, finalizou Patrícia, que atua no programa há seis anos.

O tabagismo traz uma série de complicações. “Fumar é muito prejudicial à saúde. Ocasiona doenças que em muitos casos levam até a morte, como câncer de pulmão, infarto e AVC, além de infertilidade. Nas mulheres, o vício pode ainda desencadear o câncer de mama, aumento de cólicas pré-menstruais, menopausa precoce e osteoporose”, completou Adriana.