Programa “Mulher Mais” já capacitou mais de 300 em cursos gratuitos

Com mais de 300 mulheres capacitadas, com certificado em mãos e prontas para o mercado de trabalho, o programa “Mulher Mais – Estendendo a Mão” segue mudando vidas em Sumaré. A iniciativa é fruto da parceria entre o Sebrae SP e a Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, e tem o objetivo de incentivar e fortalecer o empreendedorismo feminino, por meio da oferta de cursos de capacitação profissional totalmente gratuitos.

A ação teve início em maio deste ano com encontros on-line sobre temas diversos, como “Inteligência Emocional”, “Como tirar sua ideia de negócio do papel”, “Técnicas para Criação de Loja Virtual”, entre outros.

Em julho, foi possível iniciar os cursos presenciais, seguindo todas as orientações do Plano Sâo Paulo para prevenção à Covid-19. No último dia 27, em comemoração ao mês de aniversário de Sumaré, aconteceu a primeira aula do curso oferecido pelo SENAI Sumaré para “Fabricação de Pizzas e Salgados Assados”. São duas turmas em andamento – manhã e tarde – com um total de 32 mulheres sumareenses. No final, todas receberão certificado e estarão preparadas para abrir o próprio negócio ou buscar uma vaga no mercado de trabalho.

De acordo com a coordenação do “Mulher Mais”, novos cursos serão abertos durante o ano e as inscrições serão amplamente divulgadas. Mas as mulheres que quiserem participar da programação, já podem procurar o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) mais próximo de casa para demonstrar o interesse e informar nome e telefone. As aulas acontecerão na própria comunidade onde residem.

“O SEBRAE e SENAI são instituições de muito respeito e credibilidade, sempre juntos com o Município oferecendo oportunidades imperdíveis à população sumareense para geração de renda e, no caso do projeto voltado ao público feminino, garantindo a independência financeira e poder de decisão das mulheres sobre seus negócios e suas vidas”, disse o prefeito Luiz Dalben, agradecendo a parceria.

O SEBRAE – unidade Sumaré, está localizado na Praça da República, nº 203, Centro. O telefone é (19) 3828-8630 (WhatsApp).