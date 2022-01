Programa de trainee da Honda atrai toda região

A Honda Motor Company, uma das mais importantes fabricantes de automóveis e motocicletas do Mundo, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee que busca por profissionais com formação superior entre Dezembro de 2019 e Dezembro de 2021 nos cursos de Administração, Engenharias, Direito, Estatística, Matemática, Marketing, Economia e cursos de Tecnologia da Informação.

Como Trainees da Honda, os selecionados farão parte de um Programa acelerado de desenvolvimento, com aprendizado diário por meio do trabalho em equipe e do apoio da liderança.

As vagas são para atuar nas seguintes cidades: Indaiatuba (SP), Sumaré (SP), São Paulo (SP) e Manaus (AM).

Entre os benefícios, a empresa oferece: Remuneração compatível com o mercado; Plano de Saúde; Plano Odontológico; Seguro de Vida; Vale Transporte, Fretado ou Auxílio Combustível (a depender da unidade) e Vale Refeição ou Refeitório no local (a depender da unidade).

As inscrições vão até 07/02/2022.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Honda 2022