Programa de Recape Contínuo alcança ruas de Nova Veneza

As equipes do PRC (Programa de Recape Contínuo) da Prefeitura de Sumaré seguem trabalhando a todo o vapor. Nessa semana, foram realizadas obras de recapeamento asfáltico nas ruas 1º de Maio e 25 de Dezembro, no Parque da Amizade, e também na Rua Belém, localizada no bairro Parque Silva Azevedo, ampliando o número de vias públicas contempladas pelo programa municipal na região de Nova Veneza.

E na próxima segunda-feira, dia 14, um novo cronograma entrará em ação, sempre priorizando as ruas e avenidas que apresentam fluxo mais intenso de veículos e que, por esse motivo, o asfalto encontra-se mais deteriorado.

Desde que o PRC teve início em Sumaré, em 2017, a Prefeitura já conseguiu recuperar mais de 1 milhão de metros quadrados de asfalto, contemplando todas as regiões da cidade. O trabalho é coordenado pelas secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos.

“Esta é mais uma melhoria que chega à população da nossa querida Sumaré. O recape continua por uma cidade com melhorias em infraestrutura, trazendo condições mais seguras para o trânsito e para motoristas e pedestres.”, disse o prefeito Luiz Dalben.