Profissionais de Nova Odessa capacitados em ventilação mecânica

Com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, a Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta quinta-feira (27) uma capacitação de ventilação mecânica para médicos, fisioterapeutas e enfermeiros do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acilio Carrion, que reuniu 20 participantes.

O evento contou com uma palestra ministrada pelo servidor público e fisioterapeuta do HES (Hospital Estadual de Sumaré Dr. Leandro Franceschini), Sílvio Dias, com o objetivo de aperfeiçoar o serviço prestado pelos profissionais da principal unidade da Rede Municipal de Saúde, garantindo atendimento ainda melhor e seguro aos pacientes.

De acordo com o coordenador de Educação Continuada do Hospital Municipal, André Roberto de Barros, a capacitação de ventilação mecânica vai ao encontro das necessidades trazidas pela pandemia de Covid-19 para a área da Saúde.

“Os profissionais precisam estar próximos dos novos procedimentos surgidos a partir do aparecimento das variantes do coronavírus e também de outras doenças clínicas e cirúrgicas, e a Educação Continuada tem um papel fundamental para que isso ocorra”, afirmou.

Em 2021, a área de Educação Continuada do Hospital Municipal já promoveu três eventos aos profissionais de saúde. Além da capacitação sobre ventilação mecânica, também foram temas de treinamento o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) pelos funcionários e o cuidado com o profissional de Enfermagem – este último abordado durante a Semana de Enfermagem, realizada no início de maio.

Equipamentos

A gestão municipal adquiriu em março 30 novos equipamentos, incluindo cinco monitores de sinais vitais do tipo multiparâmetro, 20 bombas injetoras de soro e medicamentos e, principalmente, cinco novos respiradores para as unidades respiratórias da Rede Municipal.

Além disso, a Prefeitura recebeu ainda três respiradores doados pela Coelho Engenharia e Imobiliária, totalizando oito equipamentos do tipo – mais que dobrando o total de seis respiradores de que a Rede Municipal dispunha até então. Os respiradores foram buscados pessoalmente pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, no dia 31/03 na porta da fábrica, em Itajubá/MG.

Todos os itens já estão em uso na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e na ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal, onde pacientes graves de Covid-19 são internados até serem transferidos para UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) em hospitais de referência da região, via CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde de Campinas).