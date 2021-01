Profissionais da Educação organizam escolas para volta às aulas

Equipes gestora e de apoio retornaram nesta quarta-feira (20) ao trabalho presencial nas unidades da Rede Municipal de Santa Bárbara d´Oeste. Eles atuarão na organização escolar, preparando os espaços para o início do ano letivo. As escolas permanecem abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Voltaram ao trabalho os agentes de serviços escolares, de administração, de organização escolar, cozinheiras, apoios, coordenadores, diretores e diretores adjuntos. Os funcionários foram acolhidos com aferição de temperatura, uso de álcool gel e orientados sobre a utilização obrigatória de máscaras. Professores, monitores e estagiários retornarão posteriormente, em data a ser divulgada.

As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Santa Bárbara d’Oeste serão retomadas em 1º de fevereiro, mesmo retorno das aulas da Rede Estadual de Ensino. A volta às aulas segue as diretrizes do Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, que disciplina sobre as atividades realizadas durante a pandemia do Coronavírus. Nos próximos dias a Prefeitura fará os devidos comunicados sobre como ocorrerá a volta às aulas – o retorno dos alunos ocorrerá de maneira escalonada.

“Estamos acolhendo os funcionários de maneira segura para preparar nossas escolas. Atendendo pedido do prefeito Rafael Piovezan, tudo está sendo feito com cautela, carinho e compromisso com as normas de segurança. Tudo devidamente alinhado com a Secretaria de Saúde. Contamos com nossa equipe para garantir o melhor para nossos alunos. Cada passo dado é muito importante para o retorno das aulas”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

A Rede Municipal de Ensino atende mais de 15 mil alunos em 54 unidades escolares. Diversas obras, adequações e intervenções foram executadas nos últimos meses e seguem de acordo com cronograma. A ação tem o objetivo de adequar os espaços de aprendizagem e convívio às normas de segurança previstas pela Vigilância Sanitária por conta da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19).