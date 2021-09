Profissionais de Educação Física são homenageados na Câmara

A Câmara Municipal de Americana realizou na terça-feira (28) sessão solene para a entrega da medalha de mérito “Profissional de Educação Física” a dezesseis homenageados que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (MDB) e acontece anualmente no mês de setembro, em comemoração ao Dia Nacional do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro. Os homenageados foram escolhidos pelo destaque obtido nos trabalhos desenvolvidos na área da educação física em Americana.

Participaram o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), os vereadores Fernando da Farmácia (PTB), Gualter Amado (Republicanos), Juninho Dias, Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PV), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL), Marschelo Meche (PSL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel Pires (Republicanos), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL), Thiago Brochi (PSDB), Vagner Malheiros (PSDB) e Dr. Wagner Rovina (PV), e a secretária municipal de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

Foram homenageados os profissionais de educação física indicados pelos parlamentares da Casa: André Lima, Andréia Sarti, Carlos Alberto Rodrigues de Castro, Diógenes Albert Lopes, Eliane Coutinho de Sousa, Fabiano Alves Castro, Gabriela Detoni de Lima, Guilherme Rodrigues, Lila Kely Miranda dos Santos Agripino, Luana Rafaela Venâncio da Silva, Márcio Rocha, Marcio Rogério da Silva, Thiago Rizato, Vânia Cristina Campanha Ferreira, Vitor Pim e Wesley Borbolan Guebara.

Durante o uso da palavra, o vereador Juninho Dias, autor do decreto que motivou a criação da medalha, destacou a importância da homenagem. “Se essas pessoas estenderem as mãos, vamos ajudar muitas crianças e adolescentes de Americana. É muito importante o esporte na vida das crianças e dos adolescentes. O esporte é saúde, é qualidade de vida, e transforma muitas vidas nas comunidades afastadas da região central”, destacou.

A secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende, destacou a importância do esporte na vida das pessoas e frisou que isso ficou ainda mais evidente em meio à pandemia de Covid-19. “É um dia muito importante para nós da educação física. Essa pandemia veio para deixar mais claro como é importante a atividade física na vida das pessoas e como é importante ter um profissional capacitado na orientação dessa prática desportiva com segurança. Fico feliz e honrada de ver colegas de profissão altamente capacitados sendo homenageados”, discursou.

Uma das homenageadas da noite, a professora de educação física Gabriela Detoni de Lima discursou em nome de todos os colegas que receberam a medalha de mérito. Ela salientou a importância do profissional para a sociedade e o quanto a categoria tem para oferecer.

“Temos muita responsabilidade sobre as pessoas. As experiências que esses profissionais vão proporcionar para essas pessoas é o que vai incentivá-las a fazer atividades físicas para o resto da vida. Aos meus colegas de profissão, estamos juntos nessa jornada. Espero que possamos cada vez mais trocar experiências e nos unir para entregar um trabalho dedicado com mais humanidade, empatia e excelência”, destacou.