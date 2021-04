Profissionais da Educação de Sumaré recebem a 1ª dose

Teve início no último sábado (10) a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da Educação de Sumaré – a partir de 47 anos, conforme Plano Estadual de Imunização. No primeiro dia de aplicação, 730 trabalhadores da área receberam a dose inicial. A campanha segue durante a semana e a estimativa é imunizar mais de 1.900 trabalhadores da Educação.

Para receber a dose, o profissional da Educação deve fazer o cadastro no site do Governo do Estado www.vacinaja.sp.gov.br/educacao e imprimir o QR Code emitido, que autoriza a vacinação e deve ser apresentado no momento da aplicação, juntamente com documento original com foto e holerite recente (para comprovação do vínculo empregatício na cidade de Sumaré).

A vacina está disponível nos dez pontos de vacinação distribuídos de maneira descentralizada na cidade, oferecendo mais acessibilidade e conforto para a população, além de evitar aglomerações. A aplicação da dose acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Postos de Vacinação:

CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade): exclusivo para vacinação de idosos –

Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261,

Vila Yolanda Costa e Silva;

EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza

(entrada pela Rua Ceará);

EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565,

Jardim Bom Retiro;

EE Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia;

Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro;

EM Parque Bandeirantes I – Rua Josias Macedo Neves, 123, Pq Bandeirantes I;

EM Alfredo de Castro Donaire – Rua São Timóteo, n° 121, Parque General Osório.

“Nossa expectativa é, em breve, ter toda a nossa rede de Educação vacinada para que possamos ter uma retomada das atividades presenciais de forma mais segura. Por enquanto, seguindo as recomendações das autoridades em Saúde, as aulas seguem de maneira remota, com toda a qualidade do ensino sumareense, visando a preservação da saúde de alunos e colaboradores da Educação de Sumaré”, ponderou o prefeito Luiz Dalben.

Campanha Solidária do Bem

Para quem quiser e puder participar da Campanha Solidária do Bem – promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Sumaré para arrecadação de alimentos não perecíveis destinados às famílias do município em situação de vulnerabilidade nesse período de pandemia do coronavírus – basta deixar a doação nos espaços que foram reservados em cada um dos postos de vacinação.

Mas atenção: só devem se dirigir a esses locais as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha de imunização contra a Covid-19 para evitar tumultos e aglomerações. A sua colaboração ajuda muita gente que está passando por momentos difíceis.